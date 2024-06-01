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Румыния не соответствует ни одному из критериев для перехода на евро

Румыния не соответствует ни одному из критериев для перехода на евро
Фото: PA Images/ТАСС

Выводы представлены в Отчете о конвергенции за 2024 год, в котором оценивается прогресс, достигнутый Болгарией, Чехией, Венгрией, Польшей, Румынией и Швецией на пути к присоединению к еврозоне, сообщает point.md tv8.md

Это шесть государств-членов за пределами зоны евро, которые юридически обязались принять европейскую валюту.

В документе Комиссии указывается, в частности, что румынское законодательство не полностью совместимо с обязательством по соблюдению, предусмотренным статьей 131 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU).

Договор содержит так называемые «Маастрихтские критерии»: стабильность цен, устойчивость государственных финансов, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок.

В докладе показано, что соседняя страна не соответствует ни одному из заявленных критериев.
  • Вчера, 12:03
  • DTV
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