Выводы представлены в Отчете о конвергенции за 2024 год, в котором оценивается прогресс, достигнутый Болгарией, Чехией, Венгрией, Польшей, Румынией и Швецией на пути к присоединению к еврозоне, сообщает point.md tv8.md
Это шесть государств-членов за пределами зоны евро, которые юридически обязались принять европейскую валюту.
В документе Комиссии указывается, в частности, что румынское законодательство не полностью совместимо с обязательством по соблюдению, предусмотренным статьей 131 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU).
Договор содержит так называемые «Маастрихтские критерии»: стабильность цен, устойчивость государственных финансов, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок.
В докладе показано, что соседняя страна не соответствует ни одному из заявленных критериев.