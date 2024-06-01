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Переоснащение пожарной охраны новым автотранспортом на контроле парламентариев

Переоснащение пожарной охраны новым автотранспортом на контроле парламентариев
Фото: пресс-служба ВС ПМР

Депутаты Верховного Совета утвердили проект постановления об утверждении отчета о ходе реализации «Государственной целевой программы «Переоснащение служебного автотранспорта пожарной охраны» на 2021-2029 годы» за 2023 год, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Согласно Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2023 год», на реализацию программы «Переоснащение служебного автотранспорта пожарной охраны», было запланировано выделить более 16,5 млн рублей для закупки 7 автомобилей: 5 пожарных автоцистерн, 1 автомобиля экстренного реагирования и 1 пожарной автолестницы. Программа выполняется в срок, отметил официальный представитель на пленарном заседании, однако из-за внешних обстоятельств поставка техники задержалась, что потребовало продления сроков исполнения обязательств по контрактам.

Ключи от 5 новых пожарных автомобилей были переданы пожарным 19 апреля в торжественной обстановке накануне профессионального праздника. Их изготовили по заказу Приднестровья и доставили в республику из Китая. Это передовые модели, оснащенные последними технологиями для борьбы с пожарами. В боевой расчет такой машины входит 6 человек. 2 машины будут нести службу в Тирасполе, остальные 3 предназначены для Слободзеи, Бендер и Рыбницы.

На пленарном заседании у депутатов возникли вопросы о закупке пожарной автолестницы которая была включена в программу на 2023 год и о месте ее распределения.

«Автолестница ещё в пути, с учётом сроков поставки и логистики, мы ожидаем в ближайшее время её прибытия. Она приобретена, но учитывая, что данные транспортные средства являются специализированной техникой, большая часть либо выпускается заводом- изготовителем конкретно под наши требования, а это, соответственно, занимает определённое количество времени, либо приобретается из-за рубежа. Место будущей службы ещё не распределено», - пояснил официальный представитель.

Проект постановления о ходе реализации госпрограммы был подготовлен профильным Комитетом по вопросам АПК и транспорту и получил единогласную поддержку депутатов Верховного Совета ПМР.
  • Вчера, 12:06
  • DTV
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