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Орбан не поддержал переназначение фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

Орбан не поддержал переназначение фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии
Фото: Virginia Mayo/AP


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе не поддержал выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает Politico, пишет gazeta.ru.

При голосовании по кандидатуре эстонского премьера Кайи Каллас, выдвигаемой на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС, Орбан воздержался. А назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета он поддержал.

28 июня стало известно, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

В тот же день лидеры ЕС выступили за создание нового режима санкций в отношении России. Причиной названы «дестабилизирующие действия РФ за рубежом».

Ранее Орбан призвал сменить фон дер Ляйен из-за ее «низкой эффективности».
  • Сегодня, 13:29
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