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Румыния окажет поддержку Молдове в участии в миротворческих операциях и миссиях

Румыния окажет поддержку Молдове в участии в миротворческих операциях и миссиях
Фото: ipn.md

Румыния будет поддерживать участие Республики Молдова в миротворческих операциях и миссиях. Законопроект о ратификации поправки к Соглашению между правительствами Республики Молдова и Румынии о сотрудничестве в военной области был принят 58 депутатами в первом чтении, сообщает IPN.

Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что Румыния и Республика Молдова будут оказывать друг другу поддержку в контексте подготовки и участия в миротворческих миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. Предоставляемая поддержка будет охватывать материально-техническое обеспечение, транспорт, телефонную связь и интернет, финансовую поддержку, медицинскую помощь и эвакуацию в чрезвычайных ситуациях.

По словам властей, одним из приоритетов Национальной армии является повышение уровня эффективного участия Республики Молдова в международных миротворческих миссиях и операциях в целях укрепления безопасности и стабильности.

В начале заседания фракция Блока коммунистов потребовала снять данный законопроект с повестки дня заседания, и это предложение не было поддержано парламентским большинством. Депутат Адриан Албу отметил, что протокол содержит норму, которая предусматривает участие молдавских военнослужащих в международных военных операциях под эгидой румынской армии. „Мы не против военных учений, которые желательно не проводить на территории Республики Молдова. Наши военнослужащие должны развивать свои навыки, но военные операции - это серьезный вопрос. Давайте не будем забывать, что наши дети и внуки тоже могут стать частью этого процесса”, - добавил он.

Ратификация поправки к Соглашению между правительством Республики Молдова и правительством Румынии будет предложена для рассмотрения и окончательного чтения на пленарном заседании Парламента.

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