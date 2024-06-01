Румыния будет поддерживать участие Республики Молдова в миротворческих операциях и миссиях. Законопроект о ратификации поправки к Соглашению между правительствами Республики Молдова и Румынии о сотрудничестве в военной области был принят 58 депутатами в первом чтении, сообщает IPN.
Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что Румыния и Республика Молдова будут оказывать друг другу поддержку в контексте подготовки и участия в миротворческих миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. Предоставляемая поддержка будет охватывать материально-техническое обеспечение, транспорт, телефонную связь и интернет, финансовую поддержку, медицинскую помощь и эвакуацию в чрезвычайных ситуациях.
По словам властей, одним из приоритетов Национальной армии является повышение уровня эффективного участия Республики Молдова в международных миротворческих миссиях и операциях в целях укрепления безопасности и стабильности.
В начале заседания фракция Блока коммунистов потребовала снять данный законопроект с повестки дня заседания, и это предложение не было поддержано парламентским большинством. Депутат Адриан Албу отметил, что протокол содержит норму, которая предусматривает участие молдавских военнослужащих в международных военных операциях под эгидой румынской армии. „Мы не против военных учений, которые желательно не проводить на территории Республики Молдова. Наши военнослужащие должны развивать свои навыки, но военные операции - это серьезный вопрос. Давайте не будем забывать, что наши дети и внуки тоже могут стать частью этого процесса”, - добавил он.
Ратификация поправки к Соглашению между правительством Республики Молдова и правительством Румынии будет предложена для рассмотрения и окончательного чтения на пленарном заседании Парламента.