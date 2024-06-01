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Китай пригласил иностранных специалистов к участию в исследованию лунных образцов

Китай пригласил иностранных специалистов к участию в исследованию лунных образцов
Источник фото: habr.com

КНР осуществила в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны

Китай приглашает иностранных специалистов принять участие в исследовании доставленных в рамках миссии "Чанъэ-6" образцов с обратной стороны Луны. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР, заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган, передает ТАСС.

"Данная миссия была осуществлена в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, Францией, Италией и Пакистаном. Она помогла получить ценную научную информацию из первых рук благодаря совместной работе в области измерений и контроля . От имени Китайского национального космического управления я бы хотел выразить благодарность и призвать китайских и зарубежных специалистов к совместному изучению лунных образцов", - отметил заместитель главы Китайского национального космического управления.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. Вчера эти образцы успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.

  • Сегодня, 13:38
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