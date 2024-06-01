С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается на шесть месяцев. Таким образом, женщины выйдут на пенсию, когда им исполнится 61 год. Также с 1 июля полный страховой стаж для женщин сравняется со стажем для мужчин и составит 34 года, - передает IPN.
Сейчас женщины выходят на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, а пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев. Через четыре года это будет равно пенсионному возрасту для мужчин. Точнее, с 2028 года и мужчины, и женщины получат право выйти на пенсию в 63 года.
Полный страховой стаж для мужчин составляет 34 года. Для женщин до 30 июня 2024 года полный стаж составляет 33 года и 6 месяцев, а с 1 июля он равняется стажу для мужчин и тоже составит 34 года.
Людям, не имеющим полного страхового стажа, начисляется неполная пенсия, размер которой пропорционален количеству лет стажа. Лица, имеющие страховой стаж менее 15 лет, не имеют права на пенсию, а имеют право только на пособие по возрасту, которое составляет 50% минимальной пенсии по возрастному пределу.
Право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру имеют лица, отработавшие страховой стаж на 5 лет для мужчин и на 3 года для женщин, превышающий предусмотренный законом стаж. Так, с июля, независимо от возраста, мужчины получат право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру, если их полный страховой стаж составит 39 лет, а женщины - если у них полный страховой стаж 37 лет.
С 1 января 2024 года люди могут запросить пересмотра пенсии, если они продолжили свою деятельность после назначения/пересмотра пенсии по возрасту. С 1 января 2024 года будут пересмотрены и пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 2022 года, при условии, что лица имеют стаж взносов от 2 до 7 лет.
В результате индексации на 6% с 1 апреля 2024 года минимальная пенсия для людей с полным страховым стажем составляет 2777 леев.