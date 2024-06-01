Исследование Университета Сан-Паулу (USP) выявило критический уровень канцерогенных и эндокринно-разрушающих микотоксинов в образцах муки и риса из Рибейран-Прету (Бразилия), что подчеркивает важность безопасного хранения продуктов питания для защиты детей и подростков. Это первое в Бразилии исследование, в котором использовались биомаркеры для характеристики риска, связанного с микотоксинами в рационе.
Продукты, найденные в домах бразильских семей, участвовавших в исследовании, хранились для будущего потребления. Исследователи проанализировали образцы муки и риса, хранившиеся в домах, и обнаружили высокий уровень содержания грибковых токсинов (микотоксинов), пишет incrussia.ru.
Как отмечают авторы, воздействие микотоксинов с пищей может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, особенно у детей и подростков. Полученные данные подчеркивают важность хранения таких продуктов, как зерно и мука, в сухих помещениях и защиты их от насекомых, чтобы избежать риска заражения.
Существует более 400 токсинов, которые грибы вырабатывают для самозащиты или взаимодействия с другими организмами. Шесть из этих веществ требуют повышенного внимания, поскольку они канцерогенны, иммунодепрессивны или действуют как эндокринные разрушители — вызывают изменения гормонального баланса организма.
«Это требует большого внимания из-за своего вредного воздействия на здоровье», — говорит Карлос Аугусто Фернандеш де Оливейра, профессор факультета животноводства и пищевой инженерии (FZEA-USP) и координатор исследования.
Во всех проанализированных образцах продуктов питания были обнаружены 6 токсинов:
афлатоксины (AFs), фумонизины (FBs), зеараленон (ZEN), T-2 токсин, дезоксиниваленол (DON), охратоксин A (OTA). В случае с микотоксинами FBs, ZEN и DON их уровень превышал допустимый предел, установленный органами здравоохранения. Это исследование стало первым в Бразилии, в котором использовались биомаркеры для характеристики риска, связанного с микотоксинами в рационе детей и подростков.
Оливейра объясняет, что афлатоксин B1, открытый в 1960-х годах, является самым мощным из известных природных канцерогенов. Это вещество повреждает ДНК животных, вызывая генетические мутации, которые могут привести к развитию карциномы печени. Существуют и другие эффекты, такие как иммуносупрессия, репродуктивные проблемы и тератогенез, когда беременные или кормящие женщины передают токсины эмбриону, плоду или ребенку, вызывая проблемы со здоровьем.
«В природе не существует ни одного известного человеку вещества, которое обладало бы канцерогенной силой этого микотоксина, лишь редкие исключения, созданные в лаборатории, такие как диоксины», — говорит исследователь.
Дезоксиниваленол, который был обнаружен в высоких концентрациях в проанализированных образцах, хотя и не является канцерогеном, но может снижать иммунитет зараженных людей.
«Он также оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт. У животных, например, он вызывает настолько сильное раздражение, что они срыгивают. Поэтому его обычно называют рвотным токсином», — добавил он.
Фумонизин B1 считается возможным канцерогеном для человека и может вызывать рак пищевода и другие гепатотоксические проблемы, как и охратоксин A, еще один потенциальный канцероген. Зеараленон, обнаруженный в высоких концентрациях в проанализированных образцах пищи, имеет структуру, идентичную женскому гормону эстрогену, и может вызывать проблемы, связанные с избытком эстрогена в организме (гиперэстрогенизм).
«Таким образом, это токсины с тяжелыми последствиями. В отличие от свинца или других химических загрязнителей, таких как бисфенол, содержащийся в некоторых пластмассах, эти микотоксины не накапливаются. Однако они оказывают прогрессивное воздействие», — говорит Фернандеш де Оливейра.
«Это означает, например, что при воздействии молекул B1 в какой-то момент восстановление ДНК, поврежденной микотоксином, станет невозможным. В этот момент может развиться рак. Вот почему мы беспокоимся о детях и подростках, которые, как правило, более чувствительны к токсинам в целом», — добавил он.
230 проанализированных образцов пищи были доступны для потребления в домах 67 детей, включая 21 дошкольника (от трех до шести лет), 15 школьников (от семи до 10 лет) и 31 подростка (от 11 до 17 лет). Группа проводит второй этап работы для дальнейшего определения уровня загрязнения. У детей и подростков были взяты образцы мочи, и в настоящее время исследователи анализируют полученные результаты.
«Анализируя биомаркеры, обнаруженные в моче, можно оценить степень воздействия микотоксинов, поскольку выделение биомаркеров хорошо коррелирует с поступлением некоторых микотоксинов в организм. Это позволит нам предвидеть потенциальные последствия загрязнения», — сказал Оливейра.