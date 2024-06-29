Восьмикласснику из пятнадцатой школы Бендер вручили Грамоту за проявленное неравнодушие, отзывчивость и активную жизненную позицию.
Грамотой УВД Бендер отмечен ученик школы № 15 Иван Королёв, который помог спасти девушку, провалившуюся в люк.
Услышав крики о помощи, 8-классник позвонил маме, вместе вызвали милицию, а приехавшие специалисты вытащили чудом уцелевшую девушку.
Иван Королёв получил грамоту за проявленное неравнодушие, отзывчивость и активную жизненную позицию. А его маме Ирине Королёвой вручили благодарность за хорошее воспитание сына, передаёт телеграм-канал «Бендеры Инфо».