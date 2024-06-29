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В Бендерах наградили школьника, который помог спасти провалившуюся в люк девушку

В Бендерах наградили школьника, который помог спасти провалившуюся в люк девушку
Фото: /t.me/bendery_tv

Восьмикласснику из пятнадцатой школы Бендер вручили Грамоту за проявленное неравнодушие, отзывчивость и активную жизненную позицию.

Грамотой УВД Бендер отмечен ученик школы № 15 Иван Королёв, который помог спасти девушку, провалившуюся в люк.

Услышав крики о помощи, 8-классник позвонил маме, вместе вызвали милицию, а приехавшие специалисты вытащили чудом уцелевшую девушку.

Иван Королёв получил грамоту за проявленное неравнодушие, отзывчивость и активную жизненную позицию. А его маме Ирине Королёвой вручили благодарность за хорошее воспитание сына, передаёт телеграм-канал «Бендеры Инфо».

Школьник признался, что мечтает стать спасателем.
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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