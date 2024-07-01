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В Григориополе вспоминают погибших в 1992 году

В Григориополе вспоминают погибших в 1992 году
Фото: Минобороны ПМР

День памяти последнего боя войны 1992 года проходит в Григориопольском районе. Об этом событии пишет Минобороны ПМР.

Залпы необъявленной войны Республики Молдова против приднестровского народа отгремели 32 года назад.

Во время активных боевых действий на Кошницком и Дороцком плацдармах с 1 марта по 1 июля 1992 года погибли 12 уроженцев Григориопольского района. После войны ушли из жизни десятки защитников – они скончались от полученных ранений или погибли от рук молдавских экстремистов при исполнении служебного долга.

По словам очевидцев, бой 1 июля был жестоким. Накануне на этом рубеже было объявлено перемирие, поэтому атаки ОПОН Республики Молдова здесь не ожидали. Бронетехнике противника противостояли гвардейцы и ополченцы, вооруженные автоматами. Часть из них, отразив атаку, преследовали ОПОНовцев. Потери были с обеих сторон. В бою погибли гвардеец Андрей Стоев и ополченец Вячеслав Бойченко, также многие получили ранения.

Теперь ежегодно 1 июля здесь вспоминают погибших защитников Приднестровья.

На доме № 178 по улице Карла Маркса установлена мемориальная доска погибшему защитнику, командиру 4 роты 3 МСБ Республиканской гвардии Андрею Владимировичу Стоеву.

Андрей Стоев родился 22 июля 1963 года в селе Карболия Вулканештского района МССР. Получил среднее образование, после чего работал в Григориополе в районной комсомольской организации. С 13 декабря 1991 года служил младшим лейтенантом в Республиканской гвардии. В период военной агрессии, развязанной Республикой Молдова против Приднестровья, Андрей Стоев проявил себя человеком исключительного мужества, борцом за право жить на свободной земле, говорить на родном языке. Он погиб 1 июля 1992 года в селе Дороцкое Дубоссарского района, похоронен в Григориополе. Посмертно награжден Орденом «За личное мужество».

После окончания боевых действий григориопольские гвардейцы ежегодно встречаются у подножия высотки, где находились боевые позиции. По инициативе Союза защитников и при поддержке руководства и общественности района в 2002 году здесь был создан мемориальный комплекс, посвященный памяти героев двух войн: Великой Отечественной и войны 1992 года.

По традиции, 1 июля к Мемориалу «Скорбящая мать» приходят родные и сослуживцы, чтобы почтить погибших минутой молчания.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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