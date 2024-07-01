В период с 21 по 27 июня сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 19 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе были выявлены восемь нарушителей, в Рыбнице – четыре, по два – в Бендерах, Слободзее и Каменке, один – в Григориополе. К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 17 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления авто. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
Один автомобилист отказался проходить медосвидетельствование, за это был привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь ему грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.