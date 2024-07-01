Dnestr.TV

 
0

По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник изображения: lifehacker.ru

В период с 21 по 27 июня сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 19 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе были выявлены восемь нарушителей, в Рыбнице – четыре, по два – в Бендерах, Слободзее и Каменке, один – в Григориополе. К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 17 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления авто. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.

Один автомобилист отказался проходить медосвидетельствование, за это был привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь ему грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 11:54
  • DTV
  • Просмотров: 79
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна