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Президент провел селекторное совещание

Президент провел селекторное совещание
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Руководитель страны заслушал доклады глав государственных администраций городов и районов республики о текущей деятельности. Обсудили проблемные аспекты, наметили рабочие планы, сообщает пресс-служба главы государства.

Олег Довгопол обозначил приблизительные графики выполнения дорожных работ в центральной части столицы и детализировал информацию об организации дорожного движения на время ремонта. Вадим Красносельский обратил внимание на необходимость своевременного и полномерного доведения этих сведений до граждан. Средствам массовой информации даны соответствующие поручения.

Глава Тирасполя также рассказал, что в ДДЮТ этим летом проведут кровельные работы, а в Городском дворце культуры, помимо ремонта крыши, обновят межэтажные перекрытия. Старые – деревянные – пришли в негодность и требуют безотлагательной замены. В МС(К)ОУ №2 ремонт завершен. Ждут поставки мебели и оборудования. Рассчитывают установить все необходимое в течение текущего месяца.

В Бендерах проведение ремонтно-строительных работ отложили из-за неполадок со спецтехникой. Поломка уже устранена, сообщила замглавы бендерской администрации. Людмила Шеленкова также рассказала, что завтра состоится праздник по случаю открытия новой спортплощадки при школе №11.

В дубоссарском оздоровительном лагере стартовала вторая смена, а в местный Центр реабилитации детей с ОПЖ приезжали специалисты «Тирамед». Это уже традиционная практика. Врачи узкого профиля третий год посещают это учреждение, чтобы на месте провести консультационный прием.

Для каменчан на минувшей неделе провели ярмарку вакансий.

Участники совещания обсудили предстоящие рабочие встречи, в том числе выездного характера.
  • Вчера, 11:57
  • DTV
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