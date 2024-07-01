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В Google Chrome на Android появится новая функция

В Google Chrome на Android появится новая функция
Фото: Depositphotos

Google запустила тестирование новой функции для Android-версии браузера Chrome. Разработчики планируют улучшить функцию «Прослушать эту страницу», которая запускает машинное чтение текста вслух. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание MS PowerUser, пишет gazeta.ru.

В настоящее время для продолжения чтения требуется, чтобы браузер оставался активным, иначе воспроизведение прерывается. В ближайшее время Google намерена внедрить функцию фонового воспроизведения, которая позволит продолжить озвучку страницы, даже если приложение свернуто.

Исследователи Android из MS PowerUser обнаружили тестовую версию этой функции с описанием «read-aloud-background-playback» или «Добавить поддержку фонового воспроизведения для чтения вслух» в коде одной из тестовых сборок Google Chrome для Android.

Когда данная опция появится в релизной версии приложения, не сообщается. Не исключено, что она станет частью пакета обновлений, который Google выпустит после презентации Made by Google, запланированной на 13 августа 2024 года.
  • Вчера, 12:46
  • DTV
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