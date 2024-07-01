Google запустила тестирование новой функции для Android-версии браузера Chrome. Разработчики планируют улучшить функцию «Прослушать эту страницу», которая запускает машинное чтение текста вслух. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание MS PowerUser, пишет gazeta.ru.
В настоящее время для продолжения чтения требуется, чтобы браузер оставался активным, иначе воспроизведение прерывается. В ближайшее время Google намерена внедрить функцию фонового воспроизведения, которая позволит продолжить озвучку страницы, даже если приложение свернуто.
Исследователи Android из MS PowerUser обнаружили тестовую версию этой функции с описанием «read-aloud-background-playback» или «Добавить поддержку фонового воспроизведения для чтения вслух» в коде одной из тестовых сборок Google Chrome для Android.
Когда данная опция появится в релизной версии приложения, не сообщается. Не исключено, что она станет частью пакета обновлений, который Google выпустит после презентации Made by Google, запланированной на 13 августа 2024 года.