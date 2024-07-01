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Молдова переписала декларацию о приверженности мирным методам решения конфликта

Молдова переписала декларацию о приверженности мирным методам решения конфликта
Фото: novostipmr.com

Молдова фактически отказалась подтвердить обязательство о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу, комментируя ответ Молдовы на приднестровскую инициативу, пишет novostipmr.com.

«Молдавская сторона решила просто перелицевать документ, переписать его, сделав его неприемлемым, - констатировал Виталий Игнатьев. - К сожалению, ожидаемо. Это, по сути, отказ от подтверждения обязательств приверженности мирным методам урегулирования, и это та печальная реальность, с которой нам приходится работать каждый день. Они, видимо, против мира, они хотят заниматься манипуляциями, они сделали все, чтобы превратить документ просто в очень токсичную бумагу, которая, естественно, неприемлема».

Напомним, что подготовленный Приднестровьем проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой был передан молдавской стороне в мае этого года на встрече политических представителей в Бендерах. Он содержал констатацию готовности проявлять добрую волю и взаимное уважение и не допустить ухудшения ситуации в переговорах.
  • Вчера, 11:25
  • DTV
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