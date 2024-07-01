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Японские ученые поставили рекорд по скорости интернета — 402 Тбит/с

Японские ученые поставили рекорд по скорости интернета — 402 Тбит/с
Изображение: Unsplash


Японцы побили мировой рекорд по скорости интернета — в стране удалось разогнаться до 402 Тбит/с.

Японские ученые поставили рекорд по скорости интернета — 402 Тбит/с
Скорость интернета для обслуживания магистралей. Фото Соцсети

Сейчас такие разработки планируют использовать только для поддержки и модерации магистралей, однако не исключено, что такой интернет когда-то появится и в домах японцев, а позже, возможно, и в других странах. Об этом сообщает sport-express.ru
Эксперты предполагают, что для проведения такой скорости для пользователей пригодится мощнейшее железо либо настоящий технологический прорыв.
  • Вчера, 11:29
  • DTV
  • Просмотров: 102
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