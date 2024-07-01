Министерство здравоохранения сообщает, что запрет на использование водного объекта (река Днестр) в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях – снят.
С 1 июля снят запрет на использование реки Днестр в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава ПМР.
Напомним, что запрет действовал с 19 июня на участке Днестра от Бендер до Днестровского лимана в связи со сбросом неочищенных сточных вод из-за аварийной ситуации на насосной станции в Бендерах.