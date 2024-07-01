Министерство иностранных дел РМ информирует граждан Молдовы, находящихся в Турецкой Республике и Греческой Республике, транзитом или намеревающихся поехать в эти страны, о рисках возникновения лесных пожаров в летний период.
По данным властей, на данный момент в Турции зафиксировано 44 вспышки пожаров, 30 из них в сельской местности и 14 в лесных массивах.
"Очень высокие температуры в этот период повышают риск возникновения пожаров", - заявляют представители министерства.
Таким образом, в летний период в отдельных районах Турции будут зафиксированы очень высокие температуры, с высоким риском возникновения лесных пожаров в будущем.
В этом контексте МИД рекомендует гражданам Республики Молдова:
- перед планированием поездки ознакомиться с погодными условиями и официальными предупреждениями властей;
- соблюдать осторожность в местах, где есть угрозы пожаров;
- внимательно следить за местными средствами массовой информации и объявлять о своем присутствии в зонах риска, связавшись с дипломатическими представительствами/консульскими учреждениями Республики Молдова в Турции и Греции.
В случае телефонных оповещений о возникновении пожаров в районе нахождения граждан призывают следовать указаниям местных властей и представителей гостиничных заведений.
По вопросам консульской помощи обращаться:
Посольство Республики Молдова в Турецкой Республике: