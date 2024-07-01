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МИД Молдовы выпустил предупреждение касательно поездок в Турцию и Грецию

МИД Молдовы выпустил предупреждение касательно поездок в Турцию и Грецию
Источник фото: eiir.eu

Министерство иностранных дел РМ информирует граждан Молдовы, находящихся в Турецкой Республике и Греческой Республике, транзитом или намеревающихся поехать в эти страны, о рисках возникновения лесных пожаров в летний период.

По данным властей, на данный момент в Турции зафиксировано 44 вспышки пожаров, 30 из них в сельской местности и 14 в лесных массивах.

"Очень высокие температуры в этот период повышают риск возникновения пожаров", - заявляют представители министерства.

Таким образом, в летний период в отдельных районах Турции будут зафиксированы очень высокие температуры, с высоким риском возникновения лесных пожаров в будущем.

В этом контексте МИД рекомендует гражданам Республики Молдова:

- перед планированием поездки ознакомиться с погодными условиями и официальными предупреждениями властей;

- соблюдать осторожность в местах, где есть угрозы пожаров;

- внимательно следить за местными средствами массовой информации и объявлять о своем присутствии в зонах риска, связавшись с дипломатическими представительствами/консульскими учреждениями Республики Молдова в Турции и Греции.

В случае телефонных оповещений о возникновении пожаров в районе нахождения граждан призывают следовать указаниям местных властей и представителей гостиничных заведений.

По вопросам консульской помощи обращаться:

Посольство Республики Молдова в Турецкой Республике:

Телефон: +90 541 687 21 04.

Электронная почта: ankara@mfa.gov.md consulat.ankara@mfa.gov.md

Генеральное консульство Республики Молдова в Стамбуле:

Телефон: +90 535 983 01 73.

Электронная почта: istanbul@mfa.gov.md

Посольство Республики Молдова в Греции:

Телефон: (+30)210699-03-72.

Электронная почта: atena@mfa.gov.md consulat.atena@mfa.gov.md
  • Вчера, 11:37
  • DTV
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