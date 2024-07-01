Управлением Следственного комитета города Бендеры завершено расследование по делу 43-летнего местного жителя, который обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 132 УК ПМР (совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцати лет, без применения насилия), сообщает пресс-служба СК ПМР.
По данным следствия, обвиняемый через социальную сеть «Вконтакте» под вымышленным женским именем познакомился с двумя несовершеннолетними - 12-13 лет. В ходе длительного общения с каждой из них, путем неоднократной переписки, в период с осени 2020 до весны 2021 года, обманным путем, завладел фотографиями интимного содержания одной и второй девочки. Проводил с ними циничные беседы на сексуальные темы.
Шантажируя одну из несовершеннолетних распространением её интимных фотографий, осуществлял психологическое давление с целью совершения с ней иных действий сексуального характера. Мама данной девочки, заметила подавленное состояние дочери, вывела её на откровенный разговор и дозналась о причине. После чего заявила о преступлении в правоохранительные органы.
Спустя некоторое время оперативные сотрудники МГБ ПМР установили человека, скрывавшегося под вымышленным именем. К тому моменту он выехал за пределы Приднестровья. По возвращению, 24 марта 2024 года, мужчину сразу задержали. В настоящее время он содержится под стражей. Доказательства его причастности к указанным преступлениям следствием собраны в достаточном объёме, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд