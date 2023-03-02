Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo
Как отмечает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 24 по 30 июня, оценивается как неблагополучная. В этот период зарегистрировано 85 случаев заболеваний, 46 среди детей и подростков. Из общего числа больных – у 23 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 18,6 на 100 тыс. населения, что на 12,0% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 12,7% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Превышение республиканского показателя отмечается в Тирасполе, Дубоссарском и Каменском районах.
Рост заболеваемости ОКИ (в сравнении с предыдущей неделей) отмечается Тирасполе, Бендерах, Слободзейском районе.
Снижение заболеваемости отмечается в Каменском Григориопольском, Рыбницком районах.
За прошедшую неделю были проведены и лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 23 проб на холеру, в 13 выделен холероподобный вибрион: в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарском, Слободзейском, Рыбницком, Каменском районах.
На индикаторные микроорганизмы была отобрана 21 проба воды: из них 16 проб не соответствуют требованиям (Тирасполь, Бендеры, Дубоссарский, Рыбницкий, Каменский районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 23 пробы, в двух из них выявлена патогенная флора (Дубоссарский и Каменский районы).
На коли-фаги была отобрана 21 проба, три из них не соответствуют требованиям (в Бендерах), что указывает на вирусное загрязнение воды.