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В Кишиневе появился новый тип дорожной разметки

В Кишиневе появился новый тип дорожной разметки
Фото: newsmaker.md

В Кишиневе появился новый тип дорожной разметки — «красные дорожки» стоимостью 7 млн леев. Дорожки, по инициативе мэрии Кишинева, изготовила молдавская компания из специального материала с абразивной поверхностью, которая позволит водителям сократить тормозной путь, а яркий цвет должен привлечь внимание водителей задолго до того, как они доедут до пешеходного перехода, сообщает newsmaker.md.

Компания, которая проводит работы, дала гарантию на эксплуатацию разметки от 2 до 4 лет, в зависимости от интенсивности ее использования. Разметку уже нанесли на четырех улицах: Куза-Водэ, Сармизеджетуза, Мирон Костин и Браништий. В ближайшее время разметку такого типа нанесут на улицах Дечебал и Пеливан, а также на бульваре Мирча чел Бэтрын.
  • Сегодня, 11:49
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