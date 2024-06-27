В Кишиневе появился новый тип дорожной разметки — «красные дорожки» стоимостью 7 млн леев. Дорожки, по инициативе мэрии Кишинева, изготовила молдавская компания из специального материала с абразивной поверхностью, которая позволит водителям сократить тормозной путь, а яркий цвет должен привлечь внимание водителей задолго до того, как они доедут до пешеходного перехода, сообщает newsmaker.md.
Компания, которая проводит работы, дала гарантию на эксплуатацию разметки от 2 до 4 лет, в зависимости от интенсивности ее использования. Разметку уже нанесли на четырех улицах: Куза-Водэ, Сармизеджетуза, Мирон Костин и Браништий. В ближайшее время разметку такого типа нанесут на улицах Дечебал и Пеливан, а также на бульваре Мирча чел Бэтрын.