С начала 2024 года в Молдове зарегистрировано три ввезенных случая малярии, сообщается в пресс-релизе ANSP. Последний случай был подтвержден в конце июня у гражданина Молдовы, который ездил в Нигерию и не прошел специальное противомалярийное лечение, рекомендованное в таких случаях, передает zdg.md.
«В европейских странах, в том числе в Молдове, малярия как местное заболевание была искоренена уже более полувека назад, однако постоянно регистрируются завозные случаи в результате эмиграции и поездок в эндемичные районы. (…)
Малярия — это заболевание, передающееся некоторыми видами комаров. Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний: почти половина населения Земли живет в эндемичных по малярии районах — Африке и Южной Америке, на Ближнем Востоке, Индийском субконтиненте, в Южной Азии и Океании. В настоящее время малярия встречается в 84 странах и территориях, которые ежегодно посещают более 125 миллионов международных путешественников, 25-30 миллионов из которых — европейцы.
Заболевание начинается после инкубационного периода от 8-10 дней до 3-6 недель, в зависимости от клинической формы малярии, и проявляется в виде лихорадки, озноба, головной боли, ломоты в мышцах, тошноты и рвоты. Специфическим синдромом при малярии является лихорадочный приступ, который повторяется синхронно с интервалом в 12, 24 или 48 часов, в зависимости от клинической формы. Малярию можно предотвратить и вылечить. Ранняя диагностика заболевания способствует быстрому началу специфического лечения», — пояснили в ANSP.
По данным ANSP, до сих пор не существует эффективной вакцины от малярии, но болезнь можно предотвратить двумя способами, которые работают в комплексе:
Химиопрофилактика — назначение противомалярийных препаратов. В настоящее время известно несколько противомалярийных препаратов. Их выбором руководит инфекционист или семейный врач. Назначенный противомалярийный препарат следует принимать за две недели до выезда в эндемичную страну, в течение всего времени пребывания в ней и в течение четырех недель после выезда из эндемичной зоны. Защита от укусов комаров: оснащение окон и дверей москитными сетками, чтобы комары не проникали в помещения; ограничение прогулок в ночное время; ношение брюк и одежды с длинными рукавами; использование пропитанных инсектицидами сеток, специальных кремов и спреев. Клинические проявления, характерные для малярии, могут появиться в течение недели после прибытия в эндемичную страну и до двух лет после отъезда из нее. Если у вас появилась лихорадка после поездки в эндемичную по малярии зону — обратитесь за медицинской помощью и сообщите медицинскому работнику время, страну, регион, где вы побывали.