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Пожар в селе Глиное Слободзейского района тушили четыре боевых расчёта
Фото: пресс-центр МВД ПМР
Возгорание на территории огородов заброшенных домов по улице Котовского произошло вечером 2 июля.
Ветром огонь стал быстро распространяться на рядом стоящие жилые дома. К тому же неподалёку находится автозаправочная станция.
О случившемся сельчане незамедлительно сообщили в пожарную часть. На место прибыли огнеборцы из Слободзеи, Днестровска, Первомайска и Тирасполя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
К моменту приезда пожарных начала гореть хозпристройка одного из частных домов. Огнеборцы её потушили, однако она практически вся выгорела.
Общими усилиями удалось не допустить распространения огня к АЗС. Ситуацию облегчил тот факт, что сотрудники станции несколько дней назад сделали опашку.
Огнеборцы водой пролили сгоревший сухостой. Площадь горения составила примерно семь гектаров. Причина возгорания устанавливается.
- Сегодня, 12:12
- DTV
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