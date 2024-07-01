Президент находился с рабочим визитом в Слободзейском районе. С главой местной госадминистрации обсудили текущие вопросы жизнедеятельности района. Как передает пресс-служба главы государства, Василий Тищенко проинформировал о подвижках в реализации инфраструктурных проектов. Особое внимание уделили положению дел в сельском хозяйстве. Это важнейшее направление районной экономики. Отмечено, что зерновыми и зернобобовыми слободзейцы в этом году засеяли 35,7 тысячи гектаров. Убрали четверть площади – 9,3 тысячи га. Собрано 38,6 тысячи тонн. Средняя урожайность на данный момент – 41,6 ц/га. Участвующий в выездном совещании министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул обратил внимание на тот факт, что пашни Слободзейского района, занятые этими культурами, самые большие. На втором месте Рыбницкий район (33 тысячи га), на третьем – Григориопольский (30 тысяч га). Всего по республике зерновыми и зернобобовыми было засеяно 122,6 тысячи гектаров.
Президент спрашивал об охвате слободзейскими землепользователями такого направления, как овощеводство. Овощи были высажены на 917 га. Две трети заняли зеленый горошек и сахарная кукуруза. Первый уже убран, вторая только зреет. Активно сейчас собирают кабачки, огурцы и сладкий перец (убрано 87%, 74% и 50% соответственно). Картофель высажен на полях площадью в 285 га. К началу июля убрали не больше одного процента. Под ягодники отвели 30,9 га. Урожай собран. Суммированный вес превысил 202 тонны. Сады Слободзейского района занимают 1058 га. Собрано по двести тонн вишни и черешни, 68 тонн абрикоса, 22 тонны сливы. Уборка продолжается. Под технические культуры местные аграрии отвели около 20 тысяч гектаров. Убрано пока чуть больше 6%. Кормовые культуры занимают 370 га, бахчевые – 40 га, рассказали Президенту.
Говорили о состоянии и развитии мелиоративного комплекса района и республики в целом. Олег Дилигул сообщил, что, по данным на 1 июля, на 25 тысяч гектаров приднестровских сельхозугодий подано 13 миллионов кубов поливной воды. Созданы условия для полива 34 тысяч га. Функционирует 67 насосных станций. В обозримом будущем планируется запуск еще трех единиц, что позволит увеличить площадь поливных земель до 40 тысяч гектаров. Участники выездного совещания отметили, что такие показатели, хоть и ниже советских, когда мелиоративный комплекс обслуживал больше 60 тысяч гектаров, но сопоставимы по эффективности. Это объясняется усовершенствованием технологий. Упомянули также стабильность цены на поливную воду и иные виды господдержки, оказываемой аграриям.
Вадим Красносельский посетил одну из насосных станций мелиоративного комплекса Слободзейского района – №9. Она расположена в селе Ближний Хутор. Оборудование обновили в 2022 году на средства льготного кредита, рассказал Главе государства руководитель ООО «Агросид» Игорь Воронов. По его словам, четыре новых насоса работают продуктивнее старых и при этом значительно экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии. Установлено восемь оросительных агрегатов. Объем накопительного бассейна – 25 тысяч кубометров, глубина – 3,5 метра. Эта станция на данный момент обслуживает 760 гектаров пашни. В целом у «Агросид» 2700 га земли. 2 тысячи гектаров под поливом. Помимо обновления мелиоративного оборудования, кредитные ресурсы, выделяемые государством на льготных условиях, использовали для пополнения технопарка – купили три новых комбайна. В агрофирме работают 55 человек. Продукция – пшеница, яровой ячмень и горох, подсолнечник и кукуруза – в основном экспортируется. Говорят, урожай нынешнего года неплох. Рапс уже собран. Очередь пшеницы. Убрали примерно треть. Поля сельхозпредприятия, за исключением одного городского, находятся в селе Ближний Хутор. Вадим Красносельский осмотрел то из них, на котором колосится новый сорт озимой пшеницы «Мудрость». Семена привезли из Одесской области. Засеяли 160 га. На орошаемых участках урожайность достигает 85 ц/га, на неполивных – до 50 центнеров с гектара. Это очень высокий показатель, с удовлетворением заметили землепользователи. Вадим Красносельский спрашивал, соблюдается ли севооборот. Говорят, это обязательное условие. В будущем году на месте пшеницы посадят подсолнечник либо рапс. Василий Тищенко акцентировал внимание на ошибочности распространенного мнения о том, что рапс – плохой предшественник для посева других культур. Это растение, действительно, многое берет из почвы, но, учитывая, что для него землю особым образом обогащают, запаса удобрений хватает и на последующую посадку.
Президент интересовался, хватает ли квалифицированных кадров и налажено ли сотрудничество с профильными образовательными учреждениями. По словам сельхозпроизводителей, они взаимодействуют с совхозом-техникумом имени Фрунзе. Ребята часто проходят в «Агросид» производственную практику, но на постоянную работу остаются немногие, хотя интерес к сельскому хозяйству у молодежи растет, констатировал министр. Олег Дилигул также рассказал, что процесс обучения в техникуме практико-ориентированный, и сообщил, в учебном заведении обновили парк сельхозтехники. Востребована специальность, связанная с обслуживанием оросительных систем.
Еще одна сельскохозяйственная фирма Ближнего Хутора, которую посетила сегодня представительная делегация во главе с руководителем страны, – «Плантатор». Ее современная производственная история насчитывает больше двух десятилетий. Организацию создали в 2003 году на базе бывшего совхоза имени Мичурина. Трудоустроено 65 человек. Занимаются земледелием. Площадь пашни около девяти сотен гектаров. Сейчас идет уборка озимой пшеницы. На месте собранного ячменя посеяли сою – чтобы земля не простаивала, рассказал директор предприятия Игорь Мартын, отметив, что соя улучшает состояние почвы. А еще она – отличная кормовая база, богатая белком. Эта культура крайне важна в условиях развития животноводства. Новинка нынешнего сельскохозяйственного сезона для фирмы «Плантатор» – чечевица. Ее посеяли впервые. Культура засухоустойчива – не нуждается в поливе. Планируют собрать порядка 200 тонн.
Затронула президентская инспекция и Парканы. Здесь Вадим Красносельский встретился с представителями ООО «Агропарк». Коллектив сравнительно небольшой – полтора десятка человек. В нынешнем году свои угодья – 430 га – засеяли пшеницей, кукурузой, подсолнечником, рапсом, бахчевыми культурами, баклажанами, а также составляющими так называемого борщевого набора – томатами, свеклой, луком, сладким перцем. Не посадили в этом году лишь морковь, рассказал Владимир Тимофеев. Как и у соседей, рапс убран. Урожайность, по предварительным подсчетам, в нынешнем сезоне 4 тонны с гектара. В разгаре уборка пшеницы.
Орошением охвачена половина площадей ООО «Агропарк». Не на всех полях есть техническая возможность установить поливальные агрегаты, так как над участками проходят линии электропередачи. Вадим Красносельский интересовался, каким в этой связи культурам отдают предпочтение. Говорили о рынках сбыта и о конкретных сортах овощей, которые предпочитает местный потребитель. Обсудили вопросы, связанные с вынужденным изменением логистики и влиянием этого обстоятельства на рентабельность сельхозпроизводства. Аграрии поделились планами развития производства, выразив благодарность за стабильность государственной политики в части поддержки АПК.