Депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун и Вадим Кравчук разработали законодательную инициативу, которая вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закрепляет в отношении лиц, применяющих закон о закупках, ответственность за нарушение законодательства в сфере осуществления закупок.
На пленарном заседании парламентарии рассмотрели законопроект во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Настало время вносить в закон ответственность за невыполнение норм закона либо за нарушение, которое допускают лица, ответственные за проведение закупочных процедур. Самая главная задача – это проводить процедуру закупки четко и прозрачно и распоряжаться каждым рублем, который заложен в республиканском бюджете. Поэтому от того, как будут проводить свои действия ответственные лица, зависят и результаты закупок. Будет ли приобретен товар по низшей цене, будут ли допущены все участники торгов к заседаниям - в этих сферах возможны различные манипуляции. Как случайные, так и не случайные», - отметил один из авторов законодательной инициативы и председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
На пленарном заседании парламентарии рассмотрели поправки, которые поступили в рамках подготовки ко второму чтению. Так, после первого нарушения закона о закупках возможно предупреждение, а далее – административная ответственность и штрафные санкции.
«А если комиссия осознанно приняла какое-то неправильное решение и тем самым нанесла ущерб экономическим агентам и другим заинтересованным лицам. И в этом случае такой орган, комиссия, всегда выпадал из сферы ответственности. Не зря существует такое выражение – «коллективная безответственность». Потому что, вроде как, комиссия приняла решение, а привлечь некого. Поэтому мы постарались внедрить такое ноу-хау в законодательство нашей республики. Но такие нормы уже существуют в законодательном поле близлежащих стран. И прежде всего в Российской Федерации, с которой мы гармонизируется», - прокомментировал председатель профильного Комитета Виктор Гузун.
Норма, по которой каждый член комиссии по закупкам несет персональную ответственность за принятое им решение, в мировой практике не нова.
Теперь в Приднестровье на уровне закона закреплено, что административную ответственность несут в том числе и лица, осуществляющие работу членов комиссии по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Депутатский корпус согласился с мнением авторов законодательной инициативы и профильного Комитета о том, что система госзакупок не может исправно функционировать без возможности нести ответственности за нарушение закона.
«В Российской Федерации присутствует и административная, и уголовная ответственность в случае, когда нанесен ущерб государству в особо крупном размере. На данном этапе мы не говорим о принятии в нашем законодательном поле нормативных актов в части уголовной ответственности. Мы считаем, что достаточно имплементировать нормы по административной ответственности для того, чтобы каждый чиновник, который занимается закупками в том или ином министерстве, понимал, что за умышленное правонарушение он может понести ответственность», - добавил Виктор Гузун.
Максимальная сумма штрафа для лиц, применяющих закон о закупках, за нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг составит 75 РУ МЗП, это 1380 рублей.