Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность заключения нового контракта с «Газпромом» в связи с истечением сроков договора на поставки топлива между российским энергохолдингом и концерном «Нафтогаз» 31 декабря 2024 г. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники, передает vedomosti.ru.
Поводом для заключения сделки между ЕС и «Газпромом» может послужить обеспокоенность Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии касательно скорого прекращения транзита газа из России через Украину. На этом фоне Евросоюз ищет способы для продления поставок топлива.
Первым вариантом является заключение контракта между компанией «Газпром экспорт» и европейским энергетическим предприятием, которое станет покупать газ на российско-украинской границе. После газ направят в страны ЕС и выплатят «Оператору газотранспортной системы Украины» средства за транзит. Эту возможность потребуется согласовать с Украиной.
В качестве второго варианта рассматривается наращивание газовых поставок из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу. При этом отмечается, что у Баку не хватает мощностей, чтобы прокачивать через этот путь больше топлива, чем сейчас.
3 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может продолжить поставки газа по территории Украины и после 2024 г., но это зависит, в первую очередь, от желания Киева продолжать транзит.
10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через территорию Украины. По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Такое соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она «пытается сократить доходы Москвы».
Транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз». Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 г. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна может продолжить транзит российского газа через свою территорию и после 2024 г. в случае запроса со стороны Евросоюза.