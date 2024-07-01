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В МИД состоялась встреча с представителями Международной организации по миграции

В МИД состоялась встреча с представителями Международной организации по миграции
Фото: пресс-служба МИД ПМР

Во внешнеполитическом ведомстве прошла встреча заместителя министра иностранных дел ПМР Александра Стецюка с представителями Международной организации по миграции.

Дипломат подчеркнул значимость непрерывного и открытого диалога с МОМ и другими агентствами семьи ООН как фактора, позволяющего содействовать их деятельности на территории Приднестровья, сообщается на сайте МИДа.

Стороны обменялись мнениями по проектной деятельности в социально-гуманитарной сфере, включающей поддержку беженцев из Украины, противодействие торговле людьми и домашнему насилию, помощь социально уязвимым группам населения.

Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и условились продолжать рабочие контакты.
  • Вчера, 11:05
  • DTV
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