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Выдачу нейтральных номеров продлили до 31 декабря 2026 года

Выдачу нейтральных номеров продлили до 31 декабря 2026 года
Источник фото: rupor.md

Транспортные средства с левого берега Днестра можно будет регистрировать под нейтральными номерами до 31 декабря 2026 года. «За» законопроект, предусматривающий продление этого срока, в первом чтении проголосовали 78 молдавских депутатов, пишет rupor.md.

Законопроект разработан группой молдавских депутатов фракции партии «Действие и солидарность» (ПДС).

Таким образом, граждане по-прежнему смогут пользоваться механизмом оформления транспортных средств в Приднестровье с нейтральными регистрационными номерами и смогут получить доступ к международным перевозкам. Данный механизм не распространяется на транспортные средства, используемые в коммерческой деятельности. В то же время люди, проживающие в населенных пунктах, не находящихся на территории Приднестровья, не смогут зарегистрировать свой транспорт на нейтральные номера.

В 2018 году власти предложили жителям левобережья Днестра возможность зарегистрировать свой транспорт на нейтральные номера сроком на два года. Позже срок был продлен. Мера необходима, поскольку положения Конвенции о дорожном движении предусматривают, что люди могут получить доступ к международному движению на собственных транспортных средствах только в том случае, если они зарегистрированы в государственных органах. Еще одним преимуществом нейтральных номеров является то, что молдавские государственные органы могут проверить с помощью международной правовой системы, что транспортные средства не утеряны или были украдены. Также есть возможность установить личность участника дорожного движения, если произошло ДТП и, привлечь его к ответственности.

На сегодняшний день в пунктах регистрации транспортных единиц, открытых Агентством публичных услуг в городах Тирасполь и Рыбница, зарегистрировано более 10 тысяч транспортных средств.

Молдавская законодательная инициатива будет рассмотрена во втором чтении, сообщает rupor.md.
  • Сегодня, 11:24
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