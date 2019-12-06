По инициативе приднестровской стороны в режиме видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики.
В представленной Приднестровьем повестке встречи центральное место занимали новые экономические проблемы, прогнозируемые ввиду деструктивных шагов Молдовы, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.
Так, приднестровская сторона дала оценку планам РМ по монополизации местного рынка ломозаготовки и импорта металлолома из третьих стран через госпредприятие «Металферос». Акцент был сделан на коммерческой составляющей и ценовой политике, а также на вопросах логистики, требующих внимательного подхода и компетентных решений, чтобы избежать препятствий работе ММЗ и сохранить конкурентоспособность предприятия.
По вопросу так называемой «расширенной ответственности производителя» при ввозе товаров, подлежащих переработке и утилизации, была констатирована необоснованность намерений РМ по взиманию в пользу профильных молдавских ассоциаций платежей за непредоставляемые фактически услуги. Руководитель группы от Приднестровья С.А. Оболоник подчеркнул, что соответствующие работы осуществляются на территории ПМР, и любая оплата услуг молдавских ассоциаций выталкивает экономических агентов в нелегальное поле.
Также стороны затронули проблематику немотивированного взимания таможенных пошлин в бюджет РМ и блокирования экспорта грузов промышленных предприятий Приднестровья. Конструктивных согласованных решений по преодолению обозначенных двух проблем выявлено не было.