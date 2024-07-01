Два несовершеннолетних приятеля гуляли по Рыбнице. Около пяти вечера проходили мимо закрытого магазина со спорттоварами. На витрине мальчишки 12 и 10 лет заметили удочки.
Снасти понравились, друзья начали мечтать о рыбалке, но покупать ничего не планировали, решили заполучить удочки бесплатно. Один из школьников нашёл камень и бросил его в витрину, но она не разбилась, хотя по ней сразу пошла трещина. Тогда, со слов 12-летнего подростка, ещё одним броском дело до конца довёл его друг, пишет пресс-центр МВД ПМР.
На звон разбившегося стекла отреагировали прохожие. Мальчишки испугались грозных криков и убежали. Очевидцы вызвали милицию.
Как оказалось, старший из проказников уже состоит на учёте в ИДН за кражи. Теперь рассматривается вопрос о его дальнейшем обучении в закрытой школе РУВК им. А.С. Макаренко. Его 10-летнему другу грозит постановка на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителям маленьких хулиганов – административная ответственность.