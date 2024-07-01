Dnestr.TV

 
0

В Рыбнице дети разбили витрину магазина

В Рыбнице дети разбили витрину магазина
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Два несовершеннолетних приятеля гуляли по Рыбнице. Около пяти вечера проходили мимо закрытого магазина со спорттоварами. На витрине мальчишки 12 и 10 лет заметили удочки.

Снасти понравились, друзья начали мечтать о рыбалке, но покупать ничего не планировали, решили заполучить удочки бесплатно. Один из школьников нашёл камень и бросил его в витрину, но она не разбилась, хотя по ней сразу пошла трещина. Тогда, со слов 12-летнего подростка, ещё одним броском дело до конца довёл его друг, пишет пресс-центр МВД ПМР.

На звон разбившегося стекла отреагировали прохожие. Мальчишки испугались грозных криков и убежали. Очевидцы вызвали милицию.

Как оказалось, старший из проказников уже состоит на учёте в ИДН за кражи. Теперь рассматривается вопрос о его дальнейшем обучении в закрытой школе РУВК им. А.С. Макаренко. Его 10-летнему другу грозит постановка на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителям маленьких хулиганов – административная ответственность.
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна