На Мемориале Славы в Тирасполе начались работы по установке гранитных плит, на которых будут высечены имена 1353 тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Сейчас на мемориальных плитах указаны имена воинов, погибших в апреле-августе 1944 года во время освобождения Приднестровья от фашисткой оккупации. Дополнить мемориал списком жителей Тирасполя, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, поручил Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.
На гранитных плитах будут также представлены эпизоды Великой Отечественной войны, аналогичные батальным изображениям на Кицканском плацдарме. Всего планируется установить 7 сегментов. Госслужба по культуре и историческому наследию определит, какие исторические события необходимо изобразить на плитах.
Планируется и реставрация стены памяти. Завершится ремонт Мемориала Славы до 9 мая 2025 года.