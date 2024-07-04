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В Тирасполе начался ремонт Мемориала Славы

В Тирасполе начался ремонт Мемориала Славы
Фото: novostipmr.com

На Мемориале Славы в Тирасполе начались работы по установке гранитных плит, на которых будут высечены имена 1353 тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Сейчас на мемориальных плитах указаны имена воинов, погибших в апреле-августе 1944 года во время освобождения Приднестровья от фашисткой оккупации. Дополнить мемориал списком жителей Тирасполя, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, поручил Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.

На гранитных плитах будут также представлены эпизоды Великой Отечественной войны, аналогичные батальным изображениям на Кицканском плацдарме. Всего планируется установить 7 сегментов. Госслужба по культуре и историческому наследию определит, какие исторические события необходимо изобразить на плитах.

Планируется и реставрация стены памяти. Завершится ремонт Мемориала Славы до 9 мая 2025 года.
  • Сегодня, 11:44
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