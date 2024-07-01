Группа депутатов Верховного Совета разработала проект закона «Об ответственном обращении с собаками в Приднестровской Молдавской Республике», который направлен на урегулирование правоотношений в области содержания домашних собак, защиты их от жестокого обращения, регулирования численности собак на территории Приднестровья в целях обеспечения прав и законных интересов граждан республики, передает newspmr.com.
По мнению авторов законодательной инициативы, о социальной значимости проблемы безнадзорных собак свидетельствуют многочисленные обращения граждан в различные инстанции по поводу того, что собаки, в определенные периоды времени сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство, а также с жалобами на меры по ликвидации безнадзорных собак, принимаемые в настоящее время специализированными организациями, которые вызывают значительный резонанс в обществе своими антигуманными способами.
«Так на территории Приднестровской Молдавской Республики для регулирования численности безнадзорных животных применяется метод безвозвратного изъятия, а именно – уничтожение животных на месте отлова. Животных убивают посредством введения препарата «Дитилин», который вызывает мучительную смерть животных, при том, что жестокое обращение запрещено законодательными актами ПМР», - обращают внимание законодатели.
Авторы считают, что данный метод не только не соответствует современным понятиям общества о гуманности и милосердии и создает отрицательный имидж нашей страны в глазах международной общественности, особенно, когда осуществляется на глазах у людей, в том числе детей, но является абсолютно неэффективным – проблема с безнадзорными животными продолжает оставаться актуальной, животных на улицах меньше не становится, бюджетные средства продолжают выделяться, при этом ситуация в республике остается неизменной.
«Вместе с тем отсутствие законодательно установленных требований, норм и правил при обращении с безнадзорными животными вызывает большое количество разнообразных конфликтов, в которых с одной стороны участвует человек, а с другой – животное, за которым тоже стоит человек, чаще собственник (бесконтрольное размножение и оставление на улице ненужного потомства, нападении владельческих собак на прохожих), а также конфликтов в обществе по поводу гуманного обращения с животными», - констатируют законодатели.
Авторы законодательной инициативы обращают внимание, что основной задачей проекта закона является максимально возможное сокращение количества безнадзорных собак, посредством устранения основной причины их появления на улице.
«Учитывая, что бесконтрольное размножение – является одной из основных причин появления безнадзорных животных, законопроектом предлагается установить обязательную стерилизацию безнадзорных животных, а также обязать собственников либо обеспечить стерилизацию не племенных собак, либо исключать возможность их размножения», - подчеркивают законодатели.
Проект закона предусматривает обязательную регистрацию и учет как домашних, так и безнадзорных собак с целью создания единой базы данных племенных и не племенных собак, возможность льготной стерилизации домашних собак, за счет целевого сбора за регистрацию.
Кроме того, проектом закона предлагается установление общих и специальных требования при обращении с безнадзорными собаками при регулировании их численности, защита собак от жестокого антигуманного обращения, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, иных прав и законных интересов граждан.