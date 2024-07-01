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Молдова готова обеспечить поставки электроэнергии в Украину

Молдова готова обеспечить поставки электроэнергии в Украину
Фото: МИД Украины

Кишинев разместит на украинской территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Киевом.

Молдова готова обеспечить поставку электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе 5 июля, передает korrespondent.net.

"Республика Молдова выразила готовность... разместить на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена", - отмечается в документе.

Стороны будут вместе искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.
  • Вчера, 09:39
  • DTV
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