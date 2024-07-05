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В ООН призвали готовиться к новым ураганам после разрушительного шторма «Берил»

В ООН призвали готовиться к новым ураганам после разрушительного шторма «Берил»
Фото: NASA

Ураган «Берил», обрушившийся на страны Карибского бассейна в начале июля, стал первым в череде сильных атлантических штормов в 2024 году. Об этом заявили специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, сообщается на сайте учреждения, передает gazeta.ru.

По словам исследователей, «Берил» достиг максимальной пятой категории мощности рекордно рано, продемонстрировав невероятно быстрое усиление.

В ВМО отметили, что сейчас шторм движется в сторону полуострова Юкатан в Мексике. Затем он выйдет в Мексиканский залив, где снова может усилиться, подпитавшись теплыми водами, и затем обрушиться на побережье штата Техас в США.

Метеорологи климатического агентства ООН назвали «Берил» иллюстрацией будущих тропических ураганов. Они будут представлять собой погодные системы, которые быстро усиливаются до пятой категории.

Для людей такая тенденция означает рост опасности, поскольку эти бури будут сопровождаться не только мощнейшими ветрами (главным критерием силы ураганов), но и большим количеством осадков, а также усилением наводнений в результате ливней и штормовых нагонов.
  • Вчера, 09:45
  • DTV
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