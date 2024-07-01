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В МИД РФ прокомментировали возможность новой высылки дипломатов РФ из Кишинева

В МИД РФ прокомментировали возможность новой высылки дипломатов РФ из Кишинева
Фото: commons.wikimedia/Frank Baulo

РФ даст адекватный ответ, заявил замглавы ведомства Михаил Галузин

Кишинев настроен на эскалацию отношений с Москвой, но РФ даст адекватный ответ в случае новой высылки Молдавией российских дипломатов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Должных выводов в официальном Кишиневе не делают, похоже настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях", - сказал замминистра, комментируя заявления молдавской стороны о том, что не исключена новая высылка российских дипломатов. "Что касается ответных шагов, то вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобного рода выпады без адекватной реакции", - подчеркнул Галузин.

Высокопоставленный дипломат отметил отсутствие правильных выводов молдавской стороны "из той печальной ситуации, в которую политика официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые вследствие деструктивной и безответственной линии официального Кишинева сегодня находятся в самой низшей точке".

"Это совершенно не отвечает интересам молдавского народа, который в большинстве своем настроен на развитие, углубление, расширение дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, который чтит многовековую историю наших отношений", - указал Галузин.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой не исключил новой высылки российских дипломатов, если они "будут действовать в ущерб национальным интересам" республики.
  • Вчера, 10:03
  • DTV
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