РФ даст адекватный ответ, заявил замглавы ведомства Михаил Галузин
Кишинев настроен на эскалацию отношений с Москвой, но РФ даст адекватный ответ в случае новой высылки Молдавией российских дипломатов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос ТАСС.
"Должных выводов в официальном Кишиневе не делают, похоже настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях", - сказал замминистра, комментируя заявления молдавской стороны о том, что не исключена новая высылка российских дипломатов. "Что касается ответных шагов, то вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобного рода выпады без адекватной реакции", - подчеркнул Галузин.
Высокопоставленный дипломат отметил отсутствие правильных выводов молдавской стороны "из той печальной ситуации, в которую политика официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые вследствие деструктивной и безответственной линии официального Кишинева сегодня находятся в самой низшей точке".
"Это совершенно не отвечает интересам молдавского народа, который в большинстве своем настроен на развитие, углубление, расширение дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, который чтит многовековую историю наших отношений", - указал Галузин.
Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой не исключил новой высылки российских дипломатов, если они "будут действовать в ущерб национальным интересам" республики.