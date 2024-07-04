Команда приднестровских ветеранов спорта SPEEDY STARGEON («Шустрый осетр») впервые переплыла Гибралтарский пролив, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Спортивная орбита».
Денис Чурганов, Вадим Нощенко, Юрий Чипак и Сергей Кравченко несколько дней ждали подходящую погоду. И 27 июня они переплыли Гибралтар за 3 часа 27 минут. Подготовка к заплыву заняла около года.
Гибралтарский пролив – пролив между Европой и Африкой, соединяющий Атлантический океан со Средиземным морем. Самая короткая дистанция от г. Тарифа (Испания) до мыса Пойнт-Сирес (Марокко) – 14,4 км. Но из-за сильных течений пловцам приходится преодолевать расстояние в 16–22 км. Гибралтар можно переплывать, если ветер не больше 5,5 м/с. Есть зона, в которую нельзя приплывать, при восточном ветре любой силы заплыв не проводится. Организаторы также учитывают направление течения (оно меняется каждые 6 часов). Останавливаться во время заплыва практически нельзя, течение может унести с нужной траектории.