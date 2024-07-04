Dnestr.TV

 
0

Приднестровские ветераны спорта переплыли Гибралтарский пролив

Приднестровские ветераны спорта переплыли Гибралтарский пролив
Источник фото: novostipmr.com

Команда приднестровских ветеранов спорта SPEEDY STARGEON («Шустрый осетр») впервые переплыла Гибралтарский пролив, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Спортивная орбита».

Денис Чурганов, Вадим Нощенко, Юрий Чипак и Сергей Кравченко несколько дней ждали подходящую погоду. И 27 июня они переплыли Гибралтар за 3 часа 27 минут. Подготовка к заплыву заняла около года.

Гибралтарский пролив – пролив между Европой и Африкой, соединяющий Атлантический океан со Средиземным морем. Самая короткая дистанция от г. Тарифа (Испания) до мыса Пойнт-Сирес (Марокко) – 14,4 км. Но из-за сильных течений пловцам приходится преодолевать расстояние в 16–22 км. Гибралтар можно переплывать, если ветер не больше 5,5 м/с. Есть зона, в которую нельзя приплывать, при восточном ветре любой силы заплыв не проводится. Организаторы также учитывают направление течения (оно меняется каждые 6 часов). Останавливаться во время заплыва практически нельзя, течение может унести с нужной траектории.

  • Вчера, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 100
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Одессе морская вода на пляжах не соответствует нормам
  • ГТК ПМР напоминает основные нормы беспошлинного ввоза т ...
  • Главы государственных администраций проинформировали Пр ...
  • Итоги реализации программ в сфере экологии и сохранения ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна