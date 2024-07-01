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Аналитики Picodi посчитали, сколько литров бензина могут купить жители Европы на среднюю зарплату по стране.
В июне 2024 года страны с самым дешёвым и дорогим бензином в Европе делила пропасть: 1 литр бензина в Казахстане в пересчёте на доллары стоил 54 евроцента, в то время как в Нидерландах — 2,81 $, т.е. более чем в 5 раз дороже.
В Молдове бензин в среднем стоил 24,5 лея (1,28 €), что дало нашей стране 5-е место на континенте. В пятёрке лидеров кроме Молдовы оказалась также Россия с ценой в 59 евроцентов за литр, Беларусь (69 евроцентов) и Турция (1,21 €).
Самым выгодным отношением цены бензина к зарплатам отличаются однако страны не с дешёвым бензином, а с высокими зарплатами. Так, среднестатистический житель Швейцарии на среднюю зарплату может «заправиться» на 2 945 литров, люксембуржек — на 2 594 литра, а датчанин — на 1 922 литра.
В Молдове согласно самым свежим данным Национального бюро статистики средняя зарплата по стране составляет 13 170 леев (или 10 547 леев нетто). Таким образом, среднестатистический житель Молдовы на свою зарплату может заправиться на 430 литров (41-е место среди 43 стран рейтинга). Год назад этот показатель был на 42 литра ниже (388 литров).
Так выглядел «Индекс бензина» в Молдове в последние годы:
В тройке худших европейских стран кроме Молдовы оказалась также Албания (338 литров) и Украина (209 литров).
Методология Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.
В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.
Средние цены бензина были взяты с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2024 года.