Сегодня последний день переписи населения. За последние три месяца было переписано около 1,65 миллиона домов и около 2,43 миллиона человек, сообщает Национальное бюро статистики Молдовы.
В число переписанного населения входят как люди с местом жительства, так и без него. Практически во всех районах Республики Молдова было переписано 99 процентов домохозяйств. Самая низкая доля, менее 97%, приходится на город Кишинев, передает noi.md.
Граждане, которые еще не участвовали в переписи, могут связаться с должностными лицами, чтобы назначить собеседования. Лица, не имеющие контактов рецензента, ответственного за сектор переписи, в котором они проживают, могут позвонить по Зеленой линии 0800 800 24 или обратиться в информационно-обзорный отдел на соответствующей территории для заполнения электронного переписного листа на сайте с помощью переписчика.
Обзорные отделы расположены в каждом районе, а также в Кишиневе, Бельцах и Гагаузии. Их адреса и контактную информацию можно найти на странице statistica.gov.md.
По оценкам молдавских властей, первые предварительные данные будут опубликованы через шесть месяцев после завершения переписи. Власти также уточняют, что информация, предоставленная населением в ходе переписи, является конфиденциальной и охраняется законом. Она используется только в статистических целях, а не в целях налогообложения или взимания платы, и нет возможности идентификации персональных данных.