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Два пожарных расчёта тушили большую площадь сухостоя
Фото: пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР
Вечером 6 июля на поле между сёлами Гиска и Протягайловка загорелась стерня. Пожарных вызвали очевидцы.
Очевидцы увидели огонь и дым, позвонили в пожарную часть. На место прибыли два пожарных расчёта СВПЧ-2 г. Бендеры, передает ГУпЧС Приднестровье.
Само поле было опахано частично. Огонь перекинулся на примыкающую территорию пустыря. Огнеборцы потушили пожар площадью три гектара в течение двух часов.
Причина: неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.
- Сегодня, 12:36
- DTV
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