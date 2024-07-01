Фото: John A. Vucetich/Michigan Technological University / источник:pets.mail.ru
Почти 100 лет назад на Западе Америки практически полностью исчезли серые волки. Поначалу человечество не обратило на это большого внимания, а сейчас ученые считают, что ущерб был недооценен. Их статья опубликована в BioScience.
Команда из Университета Орегона изучила 96 исследований, проведенных за 1955−2021 годы в 11 местных национальных парках. Оказалось, что в них сократилась численность нескольких видов деревьев, включая черные и равнинные тополя. Схема такая: люди истребили волков (эти животные нападали на домашний скот), что усилило охоту на лосей. Тех стало меньше, поэтому деревья стали высаживать реже, поскольку эти животные питаются ветками. Это повлияло на растительные сообщества и экологические процессы. Кроме того, из-за исчезновения волков стало больше койотов (первые могут нападать на вторых), которые, в свою очередь, стали чаще охотиться на мелких хищников — например, грызунов. При этом лишь в 39 из 96 исследований говорилось об отсутствии серого волка, пишет pets.mail.ru.
По словам ученых, утрата главного хищника экосистемы вызывает эффект домино через пищевую цепочку экосистемы, также известную как «трофические каскады».
Экосистемы могут представлять собой сложную смесь взаимодействий. В связи с этим порой сложно понять, как будут развиваться «трофические каскады», если убрать из уравнения одну переменную, подчеркивают исследователи.
Также ученые полагают, что возвращение волков в ту или иную среду не обязательно сможет восстановить все связи, поскольку изменения уже произошли и не факт, что они обратимы. Эксперты отметили, что пищевые цепочки могут различаться в зависимости от ландшафта (даже если везде одни и те же животные).
Новая работа доказывает, что в мире все взаимосвязано, но люди не учитывают все эти мфакторы. Восстановление утраченных экосистем, по мнению авторов исследования, сегодня должно стать приоритетным направлением.
Ранее в японском музее вскрыли тушу волка, жившего 44 000 лет назад.