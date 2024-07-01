Женщины Республики Молдова не согласны с повышением пенсионного возраста, который, начиная с 1 июля, ежегодно увеличивается на 6 месяцев, пока не сравняется с пенсионным возрастом мужчин. Они утверждают, что эта мера не учитывает специфические условия труда и жизни женщин в стране. А профсоюзные деятели выступают против этого решения, передает moldova1.md.
Любе Сильвестру 44 года, она работает учителем в селе Лозова Страшенского района. Имеет 23-летний опыт работы по данной специальности. Женщина не согласна с повышением пенсионного возраста.
" Нет, не в 63 года, это ненормально выходить на пенсию, тем более у нас, учителей, нет нормальной одежды, наше тело претерпевает изменения, мы должны быть как можно моложе перед учениками, чтобы иметь возможность адаптироваться к ситуациям », — сказала Люба Сильвестру.
Надежда Руснак из Стрэшень всю свою жизнь проработала продавщицей, и теперь, в 67 лет, ей приходится продолжать работать. Женщина вышла на пенсию в 57 лет и говорит, что не понимает необходимости повышения пенсионного возраста.
« Ой, она все увеличивается и увеличивается, ей уже не нужно увеличиваться, и вот до пенсии мы уже не добираемся, а она такая маленькая, что мы до них не добираемся. Всю молодость я работала впритык, пенсия маленькая, я работаю около 40 лет, но зарплата была маленькая, и мы мало получаем ", - рассказала Надежда Руснак.
А другие женщины говорят, что эта мера не принесет пользы.
« Возраст слишком преклонный, человек много работает, когда доходит до пенсии, он умирает, ради чего и работал всю жизнь ».
« Если бы в Молдове сложилась такая ситуация, когда мир более бессилен, я бы посчитал возраст 61 года нормальным ».
С увеличением пенсионного возраста увеличивается и страховой стаж.
« С 1 июля обязательный страховой стаж для женщин составляет 34 года », - сказала руководитель Территориальной страховой кассы из Стрэшень Парасковья Главан.
А профсоюзные деятели выступают против этого решения. Они считают целесообразным рассмотреть возможность прекращения повышения пенсионного возраста для женщин до 61 года или установления моратория на определенный срок. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы подготовила соответствующий проект и представила его в парламент.
С 1 июля 2024 года стандартный пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев каждый год. В 2028 году и мужчины, и женщины смогут выйти на пенсию в 63 года.