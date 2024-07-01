На проведенном Президентом селекторном совещании главы госадминистраций вернулись к проблематике бездомных животных, представляющих опасность для населения. Отмечено, что бродячие собаки все чаще собираются в стаи, которые можно встретить как в городской черте, так и вне населенных пунктов.
Олег Довгопол сообщил о случаях нападения на сотрудников и детей, находящихся в оздоровительном лагере «Спартак». Еще одна актуальная проблема – лисы. Они приходят в села, встречаются и в городах. По словам руководителей госадминистраций, эти животные находят приют в пустующих домах, выводят там потомство, а за пропитанием приходят во дворы жилых домовладений. Участники совещания обсудили возможные механизмы решения, сообщает пресс-служба главы государства.
В городах продолжается плановый ремонт жилфонда. Кроме того, лето – традиционная пора приведения в порядок инфраструктуры сферы образования. В Тирасполе, к примеру, на данный момент разноплановые работы ведутся на девяти объектах УНО. В детских садах №№ 6, 23, 28 и 52 меняют инженерные сети. Систему водоснабжения – холодного и горячего – реконструируют в третьей столичной школе. Во многих учреждениях идет замена осветительных приборов.
Бендерский глава рассказал про ремонт дороги по улице Космонавтов. По словам Романа Иванченко, проект масштабный и дорогостоящий. Он рассчитан на три года. На начальном этапе обновят подземные инженерные сети, затем поменяют покрытие. В год рассчитывают приводить в надлежащее состояние по 3,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна.
Замглавы Григориополя проинформировала, что в районе реконструированы три мемориала, еще три – в процессе.
Участники селекторного совещания обсудили планы на неделю, обозначили аспекты, требующие коллективного обсуждения, наметили график проведения рабочих встреч и совещаний, в том числе выездных.