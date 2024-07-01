Бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло будет баллотироваться на президентских выборах в этом году. Объявил это лидер Партии социалистов Игорь Додон и призвал других политиков поддержать Стояногло как единого кандидата оппозиции.
В политформировании заявили, что не будут выдвигать партийного кандидата в президенты. Стояногло при этом назвали «аполитичным» кандидатом. На пресс-конференции глава ПСРМ Игорь Додон призвал оппозицию «сплотиться вокруг одного беспартийного кандидата», сообщает nokta.md.
«Мы не будем выдвигать кандидата от партии, а поддержим беспартийного кандидата, единого кандидата, кандидата национального компромисса… В своём сегодняшнем решении ПСРМ учла все дискуссии и рекомендации последних шести месяцев, выработанные при участии гражданского общества и других партий… Таким кандидатом, с твёрдым характером и высочайшими профессиональными и человеческими качествами, является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель — одержать на них победу», — сказал Додон.
Вместе с этим Додон пригласил на встречу в ближайшую среду других политиков от оппозиции и призвал их «отойти от партийных интересов и подумать о стране». При этом экс-президент назвал имена возможных гостей встречи — Владимира Воронина, Ренато Усатого, Иона Кику, Иона Чебана, Ирину Влах, Влада Филата и Андрея Нэстасе.
Сам Додон подчеркнул, что не будет баллотироваться на будущих выборах президента.