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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник изображения:vestitula.ru

В период с 28 июня по 4 июля сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

В Бендерах и Слободзее были выявлены по пять нарушителей, в Рыбнице – три, в Дубоссарах – два, в Тирасполе и Григориополе – по одному.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 16 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления авто. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
  • Вчера, 14:07
  • DTV
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