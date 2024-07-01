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Источник изображения:vestitula.ru
В период с 28 июня по 4 июля сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Бендерах и Слободзее были выявлены по пять нарушителей, в Рыбнице – три, в Дубоссарах – два, в Тирасполе и Григориополе – по одному.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 16 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления авто. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
- Вчера, 14:07
- DTV
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