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Как отмечает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 1 по 7 июля, оценивается как неблагополучная. В этот период зарегистрировано 78 случаев заболеваний, 34 среди детей и подростков. Из общего числа больных – у 37 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех пациентов, сообщается
на сайте министерства.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 17,0 на 100 тыс. населения, что на 8.6% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 33,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Превышение республиканского показателя отмечается в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарском районе. Рост заболеваемости ОКИ (в сравнении с предыдущей неделей) отмечается Бендерах.
Снижение заболеваемости отмечается в Тирасполе, Слободзейском, Григориопольском, Дубоссарском районах.
За прошедшую неделю были проведены и лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 24 проб на холеру, в 17 выделен холероподобный вибрион: в Тирасполе, Днестровске, Бендерах, Слобдзейском, Дубоссарском Рыбницком, Каменском районах.
На индикаторные микроорганизмы было отобрано 17 проб воды: из них 13 проб не соответствуют требованиям (Тирасполь, Днестровск, Бендеры, Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий, Каменский районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 17 проб, в одной из них выявлена патогенная флора (Дубоссарский и Каменский районы).