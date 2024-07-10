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Граждане Республики Молдова, проживающие во Франции, смогут конвертировать свои водительские права. Правительство РМ сегодня одобрило подписание соответствующего соглашения между кабминами двух государств, сообщает МОЛДПРЕС
со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно документу, необходимость прохождения теоретического и/или практического тестирования в процессе конвертации водительских прав будет исключена. Таким образом, будут поддержаны молдавские граждане во Франции и облегчено дорожное движение между двумя государствами.
Республика Молдова уже подписала шесть договоров о взаимном признании водительских прав: с Турцией, Литвой, Италией, Албанией, Испанией, Грецией и совместную декларацию о намерениях с Германией относительно транслитерации водительских прав.