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Молдова и Франция будут взаимно признавать водительские права

Молдова и Франция будут взаимно признавать водительские права
Источник фото: 1984.md

Граждане Республики Молдова, проживающие во Франции, смогут конвертировать свои водительские права. Правительство РМ сегодня одобрило подписание соответствующего соглашения между кабминами двух государств, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно документу, необходимость прохождения теоретического и/или практического тестирования в процессе конвертации водительских прав будет исключена. Таким образом, будут поддержаны молдавские граждане во Франции и облегчено дорожное движение между двумя государствами.

Республика Молдова уже подписала шесть договоров о взаимном признании водительских прав: с Турцией, Литвой, Италией, Албанией, Испанией, Грецией и совместную декларацию о намерениях с Германией относительно транслитерации водительских прав.
  • Вчера, 23:48
  • DTV
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