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Верховный Совет поддержал во втором чтении подготовленные Правительством поправки в Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», которые призваны усовершенствовать правовое регулирование порядка выплаты и доставки пенсии, сообщает novostipmr.com
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По мнению авторов законопроекта, безналичный способ получения пенсионных выплат более простой, удобный и безопасный. В Приднестровье на сегодняшний день пенсию получают более 96,2 тыс. человек, из них порядка 69% – на банковские счета. Инициативу Правительства о законодательном закреплении обязательного перехода к безналичным операциям при пенсионном обеспечении Верховный Совет ПМР поддержал на пленарном заседании во втором, окончательном чтении, но с учетом поправок профильного Комитета по социальной политике и здравоохранению.
«В целом абсолютное большинство стран переходит на цифровые технологии, в том числе и по пенсионному обеспечению. Но мы встречаемся с избирателями, поэтому мы откорректировали данную инициативу. Даем возможность выбирать способ получения пенсии (на счет или на дом) людям начиная с 70 лет и пенсионерам, проживающим в населенных пунктах, где отсутствуют филиалы банков, где невозможно открыть счет и надо ехать в соседнее село (мы на практике это доказали) и где отсутствуют филиалы почты», - пояснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Таким образом, согласно принятым изменениям в Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», выплата пенсий будет производиться через банк, выбранный пенсионером по своему усмотрению, путем зачисления сумм пенсий на счет пенсионера в этом банке. В исключительных случаях, при наличии одного из условий, пенсионер сможет выбрать – получать пенсию на банковский счет, или путем доставки через организации, занимающиеся доставкой пенсий на дом, или в кассе организации, производящей доставку:
а) достижение пенсионером возраста 70 (семидесяти) лет;
б) проживание пенсионера в населенных пунктах, в которых отсутствуют филиалы или отделения банка либо отделения организаций почтовой связи;
в) наличие инвалидности I или II группы.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, принятые изменения в Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» вступит в силу по истечении 60 дней со дня, следующего за днем официального опубликования.