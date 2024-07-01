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Для автолюбителей, которые злостно нарушают закон, может появиться еще один вид наказания

Для автолюбителей, которые злостно нарушают закон, может появиться еще один вид наказания
фото: mvdpmr.org

Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает ужесточить наказание за вождение автомобиля без водительских прав и в состоянии опьянения злостными нарушителями Правил дорожного движения.

Законопроект, направленный главой государства в Верховный Совет, предусматривает конфискацию транспортного средства, если нарушитель ранее подвергался административному наказанию или имеет судимость за нарушение ПДД. Такое же наказание предусматривается за управление автомобилем без водительских прав и связанной с этим судимостью, информирует novostipmr.com

Конфискации подлежит автомобиль, находящийся в собственности осужденного и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов.

«Угроза конфискации транспортного средства будет являться действенным инструментом в борьбе с водителями транспортных средств без соответствующего права на его управление, а также в состоянии опьянения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая практика действует, например, в Беларуси, России, Италии, Молдове и Украине.

В 2018 году за пьяное вождение и грубое нарушение ПДД была введена уголовная ответственность. В 2022 году уголовная ответственность была введена за вождение без прав с имеющейся судимостью. Однако этих наказаний, как показывает статистика, явно недостаточно. По данным МВД, за 11 месяцев 2023 года в Приднестровье произошло 2780 ДТП, из которых 114 – по вине нетрезвых водителей. В результате погиб 1 человек и 18 человек получили травмы различной степени тяжести. За этот же период зафиксировано 67 331 нарушение ПДД – задержаны 809 водителей в нетрезвом состоянии, из них 54 человека – в наркотическом опьянении.

  • Вчера, 07:34
  • DTV
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