Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает ужесточить наказание за вождение автомобиля без водительских прав и в состоянии опьянения злостными нарушителями Правил дорожного движения.
Законопроект, направленный главой государства в Верховный Совет, предусматривает конфискацию транспортного средства, если нарушитель ранее подвергался административному наказанию или имеет судимость за нарушение ПДД. Такое же наказание предусматривается за управление автомобилем без водительских прав и связанной с этим судимостью, информирует novostipmr.com
Конфискации подлежит автомобиль, находящийся в собственности осужденного и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов.
«Угроза конфискации транспортного средства будет являться действенным инструментом в борьбе с водителями транспортных средств без соответствующего права на его управление, а также в состоянии опьянения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Такая практика действует, например, в Беларуси, России, Италии, Молдове и Украине.
В 2018 году за пьяное вождение и грубое нарушение ПДД была введена уголовная ответственность. В 2022 году уголовная ответственность была введена за вождение без прав с имеющейся судимостью. Однако этих наказаний, как показывает статистика, явно недостаточно. По данным МВД, за 11 месяцев 2023 года в Приднестровье произошло 2780 ДТП, из которых 114 – по вине нетрезвых водителей. В результате погиб 1 человек и 18 человек получили травмы различной степени тяжести. За этот же период зафиксировано 67 331 нарушение ПДД – задержаны 809 водителей в нетрезвом состоянии, из них 54 человека – в наркотическом опьянении.