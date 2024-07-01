Почти 40 иностранных граждан, объявленных в международный розыск, запросили убежище в Молдове. Из-за этого статуса власти не могут арестовать их или запретить им въезд в страну. Об этом 12 июля рассказал премьер-министр Дорин Речан после совещания с министрами внутренних дел и юстиции, а также представителями Генерального инспектората полиции, Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры и Высшего совета магистратуры, информирует NM
«Мы выяснили, что некоторые иностранные граждане, объявленные в международный розыск, используют коррупционные схемы и пробелы в системе, чтобы оставаться на свободе в Молдове. После того как иностранный гражданин подает запрос на убежище, его нельзя задержать или запретить ему въезд в страну. А затягивание рассмотрения дел на годы позволяет этим людям оставаться на свободе», — сказал Дорин Речан.
По словам премьер-министра, сейчас в Молдове находятся 38 иностранных граждан, которых разыскивают за банковские мошенничества, уклонение от уплаты налогов и даже насильственные преступления. Дорин Речан попросил собравшихся вмешаться в ситуацию и срочно изменить нормативную базу.
«Я потребовал от министерства внутренних дел принять меры и усилить проверки. Государственные учреждения должны обеспечить, чтобы иностранные граждане, въезжающие на территорию страны, не представляли социальной угрозы, а наши граждане были в безопасности», — призвал Речан.