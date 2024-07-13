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Американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении миллиардера, передаёт gazeta.ru
«Маск сделал пожертвование в комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», — сообщил источник агентства.
Отмечается, что Маск никогда не скрывал своих предпочтений и того, что собирается поддержать Трампа в ходе президентской гонки. По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она «значительна».
Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».
Европейские политики обеспокоены состоянием Байдена - СМИ
Европейские политики были неприятно удивлены неуверенными выступлениями и постоянными оговорками президента США Джо Байдена во время саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, пишет korrespondent.net
Собеседники издания выразили свою обеспокоенность, когда Байден во время выступления на саммите представил президента Украины как "Путина", а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".
Один из присутствовавших написал Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God").
"Европейские лидеры застыли на сцене, хотя делали все возможное, чтобы продолжать улыбаться и рукоплескать. Окружению Байдена об этом никто потом не говорил", – добавил другой участник встречи.
Высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сказал Politico, что его коллеги в последние месяцы пытались наладить контакты с теми, кто может стать частью команды Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США.
Эту же информацию подтвердил другой дипломат ЕС, подчеркнув, что такие контакты продолжаются более года и не связаны с последними оговорками Байдена.
Политик из Великобритании, говоривший с Politico и отмечавший, что высказывает собственное мнение, считает, что до выборов в США теперь будут говорить прежде всего о здоровье Байдена, "и он становится посмешищем во всем мире".
"Может ли он отдать приказ о нанесении удара вооруженными силами, не имея в виду этого, и оказаться перед международным судом, обвиняя себя в каком-нибудь психическом расстройстве?" – добавил он.
"Теперь ясно, что Джо Байден, который будет настаивать на своей кандидатуре, поможет Трампу", - сказал Родерих Кизеветтер, известный депутат от христианских демократов в Комитете иностранных дел в Берлине. "Можно только надеяться, что демократы найдут способ для Джо Байдена отступить, сохранив лицо, и что Камала Харрис, например, станет фаворитом от демократов".
Он добавил, что озабочен политическим расколом в США и влиянием возможной победы Трампа на трансатлантическую безопасность и демократические институты в США.
Напомним, также стало известно, что доноры-демократы заморозили $90 млн, пока Джо Байден не откажется снять свою кандидатуру с президентских выборов.