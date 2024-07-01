12 июля законодательный орган РМ утвердил законопроект, предусматривающий освобождение от контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов зерновых культур, произведенных в Украине, которые перевозятся транзитом через территорию Республики Молдова, передаёт noi.md
Законодательная инициатива принадлежит председателю Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александру Трубке, который утверждает, что принятие данного законопроекта позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и заторов, возникающих на молдавской границе, как на въезде, так и на выезде, в результате увеличения потока товаров из Украины.
Документ предлагает установить отступление от Закона о защите растений и фитосанитарном карантине, согласно которому зерновые, поступающие из Украины и перевозимые через пункты пропуска Джурджулешты - Рени и Джурджулешты - Галац, а также перевозимые по железной дороге, для которых запрашивается режим транзита, не будут подлежать контролю со стороны Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).
Данное отступление будет действовать до 14 сентября 2024 года.
Учитывая, что данный вид товаров проходит через территорию страны на специализированных транспортных средствах, риск заноса карантинных организмов невелик. В случае аварий транспорта и грузов, следующих транзитом через территорию Республики Молдова, перевозчики обязаны в течение двух часов уведомить НАБПП.
Законопроект был одобрен во втором чтении голосами 59 депутатов.