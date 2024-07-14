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На Дональда Трампа совершено покушение

На Дональда Трампа совершено покушение
фото: AP Photo / Gene J. Puskar Дональда Трампа уводят в автомобиль после стрельбы на митинге

Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы, информирует РИА Новости

Выступление экс-президента США перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

По информации портала BNO News, Трампа уже выписали из медучреждения. Он намерен присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Как передает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источники в силовых структурах страны, правоохранительные органы США расследуют стрельбу на митинге Трампа как попытку покушения на политика. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство.

Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.

ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа.

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США намерена запустить всеобъемлющее расследование трагических событий.
  • Сегодня, 06:43
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